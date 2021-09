Météo  - Vous pouvez ressortir votre maillot de bain dès dimanche

Après un été, avouons-le, bien pourri, le temps va se montrer sous les meilleurs auspices ces prochains jours. Dès dimanche, il fera beau et chaud en Suisse. Selon Meteonews, on peut s’attendre à des températures dépassant les 25 degrés jusqu’à mardi. Par endroits, le mercure risque même de grimper jusqu’à 28 degrés.

L’été 2021 n’a donc pas encore dit son dernier mot et jouera même les prolongations. Et ce grâce à une crête anticyclonique qui s’approche actuellement du pays. Dès mercredi, en revanche, des orages sont attendus. Pour l’heure, indique Roger Perret de Meteonews, on ignore encore comment la météo évoluera pour la fin de la semaine prochaine.