Pandémie mondiale - Vous refusez le vaccin? Adieu votre téléphone ou votre salaire

La Suisse n’est pas chaude

Le débat n’a pour l’instant que rarement émergé en Suisse, où aucun vaccin n’est légalement obligatoire. Des voix se sont élevées pour s’étonner du fait qu’une partie du personnel de santé ne voulait pas se faire vacciner et certains souhaitent «réfléchir» à une forme d’obligation, mais les résistances se font entendre encore plus fort. À noter que la loi sur les épidémies permettrait déjà aux Cantons de déclarer une vaccination obligatoire, mais il ne serait pas possible de le faire pour l’entier de la population. La loi dit que seuls «les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités» pourraient être concernées. Par ailleurs, la loi rappelle que personne ne peut être vacciné sous la contrainte.