Etude : Vous rêvez à la vie éternelle? C’est possible... théoriquement

Selon des chercheurs de l’EPFL, passé l’âge de 110 ans, une personne a une chance sur deux de mourir chaque année. Elle a donc aussi 50% de chance de vivre une année supplémentaire.

Jeter une pièce en l’air

Celle publiée dans la revue Royal Society Open Science, apporte sa pierre avec l’analyse de nouvelles données sur les super-centenaires, -ceux âgés de 110 ans et plus-, et ceux qui arrivent juste avant, à plus de 105 ans.