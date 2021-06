excursions estivales - Vous rêvez de pêcher en Suisse? Voici quelques bons plans!

Val Poschiavo (GR)

L’appât se pose sur l’eau. Encore et encore. Entre amour de la nature et plaisir du défi, la pêche à la mouche a ses adeptes. Flavio Lardi en est un. Ce Grison est le patron de l’hôtel La Romantica, dans le village de Le Prese dans le Val Poschiavo. Il aime évoluer dans un ruisseau de montagne si clair qu’on en distingue le fond. Soudain, la surface se trouble: il s’avance lentement dans l’eau, sa salopette imperméable montant jusqu’à la poitrine. Il s’arrête et attend que les ondes se dissipent. Alors seulement, dans un mouvement plein d’élégance, un léger sifflement se fait entendre et il lance dans les airs sa ligne, longue de plusieurs mètres. Au bout, une mouche artificielle faite de poils et de plumes sert d’appât. Cette fois, pas de prise. Calmement, le pêcheur rembobine sa ligne et recommence.

On peut pêcher dans les rivières ou dans le Lago di Poschiavo. Suisse Tourisme

Après plusieurs tentatives, le fil tressaille: une truite a mordu à l’hameçon. Le pêcheur l’inspecte brièvement et la relâche: trop petite. Comme la pêche à la mouche recourt à un hameçon sans ardillon, les poissons ne sont pas blessés lorsqu’ils sont capturés. Flavio n’a rien attrapé à la fin de la journée, mais ça ne fait rien. Plus que la prise en elle-même, c’est l’art de la pêche à la mouche qui lui plaît: «C’est plus intéressant que de simplement tenir une canne à pêche dans l’eau et d’attendre», dit-il. Si vous passez par Le Prese, n’hésitez pas à lui demander conseil. L’hôtelier vous indiquera où lancer votre ligne.

Vallée de Joux (VD)

Le lac de Joux. swiss-image.ch/Roland Gerth

En plus des deux pêcheurs professionnels actifs sur les lacs de la vallée, de nombreux adeptes lancent, dès l’aube, leurs lignes dans les eaux poissonneuses. Possibilité de louer des bateaux. Davantage d’infos sur le site myvalleedejoux.ch

Le Rhône (GE)

La Jonction de l’Arve et du Rhône. Suisse Tourisme

Les bons coins se trouvent entre le pont Butin et le barrage de Verbois. Il faut aussi tester la zone entre l’Allondon (rivière) et le pont de Russin, de même que le secteur en aval du barrage de Chancy-Pougny. Davantage d’infos sur le site du canton de Genève.

Le lac des Taillères

Un brochet. Getty Images/iStockphoto

Les brochets abondent aux Taillères. Ce lac ravissant, près de La Brévine, a des airs sibériens en hiver. En été, une étendue verdoyante entoure ses eaux. Et s’il fait chaud, on peut s’y baigner. Davantage d’infos sur le site de l’office du tourisme et sur celui du canton de Neuchâtel.

Neirivue (FR)

Pisciculture de la Gruyère

L’étang de pêche, alimenté par une source, est ouvert au public (sans permis). Le matériel est mis à disposition. On paie ses prises (truite arc-en-ciel) au kilo, puis elles peuvent être cuisinées dans un des restos de la vallée. Davantage d’infos sur le site de la Pisciculture de la Gruyère .

Il faut observer la loi Consultez toujours le site internet des autorités cantonales du lieu où vous vous rendez afin de connaître les réglementations régionales. Les exigences changent d’une région à une autre.

La truite du Doubs (JU)