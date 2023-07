Vous serez la star de votre propre épisode de South Park

La start-up californienne Fable Studio n’a pas eu peur de froisser Hollywood. En pleine grève des scénaristes et des acteurs, elle a dévoilé les avancées de sa technologie Showrunner AI permettant de se passer d’eux. Son outil de simulation est capable de créer un épisode d’une série de A à Z. «Pas seulement les dialogues», a souligné le patron Edward Saatchi sur le site GamesBeat. Il anime, il fait les voix, il fait le montage.

Fable Studio s’est appuyé sur la populaire série satirique «South Park» pour sa démonstration avec, cerise sur le gâteau, la possibilité d’inclure ses interlocuteurs dans un épisode. «Tout ce qu’il a fallu, c’est un peu d’audio de ma voix enregistrée lors d’un appel téléphonique, une image et une invite de deux phrases pour produire l’épisode. Et même si ce n’était pas le meilleur épisode de South Park que j’ai vu, j’ai été bluffé de voir à quel point il était regardable.», a commenté le journaliste d’Engadget.

Edward Saatchi affirme n’avoir pas conçu son outil pour mettre sur la touche les acteurs, mais plutôt pour donner un second souffle à des séries. «Après trois saisons, on connaît la formule. La syndication de l’IA peut prendre le relais et le spectacle continuer indéfiniment», a-t-il argumenté sur le site GamesBeat.