Icône de mode - Vous trouvez que Kristen Stewart est crédible en Lady Di?

Dans le rôle de Lady Diana, l’actrice Kristen Stewart. Même maquillage, même coiffure et même garde-robe. L’actrice américaine, âgée de 31 ans, assume la lourde tâche d’incarner l’une des personnalités les plus médiatiques de la fin du XXe siècle. Une icône de mode à l’époque et un modèle, aujourd’hui, pour la jeune génération. L’exercice est d’autant plus périlleux que la Californienne passe juste après Emma Corrin qui campe aussi la princesse de Galles dans la série «The Crown».