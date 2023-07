«Bullshit jobs»: Vous trouvez que votre boulot ne sert à rien? Contactez-nous!

Les «bullshit jobs», ces boulots perçus comme ennuyeux et inutiles par les employés eux-mêmes, font l’objet depuis quelques années d’études contradictoires. L’anthropologue américain David Graeber arrive par exemple à la conclusion que certains emplois sont réellement inutiles et que cela se produit plus souvent dans certains domaines professionnels que dans d’autres. D’autres voix considèrent qu’il s’agit en partie d’un mythe, car ce seraient les conditions de travail, davantage que le cahier des charges, qui provoqueraient le manque de considération pour sa propre profession.

Une nouvelle étude de l’Université de Zurich arrive pour la première fois à la conclusion que le type d’emploi a bel et bien une influence sur la perception des travailleurs sur leur utilité pour la société. Le chercheur a analysé les réponses de près de 2000 personnes représentant 21 emplois aux États-Unis en 2015. Conclusions: même si les conditions de travail sont identiques, certains types d’emplois sont considérés plus clairement comme inutiles ou n’apportant rien de positif à la société.

Les travailleurs des secteurs de la finance et de la vente, par exemple, étaient deux fois plus nombreux que les autres à considérer leur gagne-pain comme socialement inutile. Les managers et les employés de bureau sont aussi plus négatifs sur l’utilité de leur boulot que les autres emplois observés. L’étude montre aussi que la tendance à considérer négativement l’utilité de son travail est plus marquée dans le secteur privé que public.