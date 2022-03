Suisse : Vous voulez accueillir une famille ukrainienne? Voici comment faire

Les Ukrainiens fuient par milliers leur pays et commencent à arriver en Suisse aussi. Alors que la Chaîne du Bonheur tient sa journée nationale de solidarité, l’OSAR, qui gère l’accueil des réfugiés, a publié ses recommandations.

Des réfugiés, qui viennent d’arriver en Pologne, attendent d’être enregistrés et renvoyés plus loin.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis l’invasion par l’armée russe a dépassé mardi les deux millions, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. La Suisse commence à en voir arriver sur son sol également. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de prévoir l’ampleur des mouvements de fuite dans notre pays. Mais selon la clé de répartition européenne, notre pays pourrait accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, avait indiqué la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter dimanche dans la presse.

«D’innombrables offres»

En attendant, la population suisse se montre déjà très solidaire. «Nous recevons d’innombrables offres d’hébergement privé pour les réfugiés en provenance d’Ukraine. De nombreuses personnes sont prêtes à en accueillir chez elles et à mettre à disposition des chambres, des appartements et des maisons de vacances», explique l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés. C’est en effet l’OSAR qui met actuellement en place dans toute la Suisse les structures nécessaires pour assurer le placement des familles ukrainiennes, ceci de concert avec ses organisations membres et d’autres organisations partenaires.