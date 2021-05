Télétravail - «Vous voulez garder votre emploi ? Retournez au bureau»

Le Conseil fédéral ayant annoncé que l’obligation du télétravail allait progressivement être levée, plus d’un se demande s’il devrait retourner au bureau. Interrogé par le journal dominical alémanique, Richard Baldwin, professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, le recommande clairement: «Vous voulez garder votre emploi? Retournez au bureau.»

Il estime que trop de travail à domicile ne fait que diminuer les chances d'avancement dans l'entreprise. «Les plus ambitieux retourneront au travail, alors que les autres risquent d'être coupés du monde.» Richard Baldwin est l’auteur de plusieurs articles scientifiques sur le sujet avec son tuteur de doctorat, l'économiste Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d’économie, et ex-conseiller sur les questions commerciales sous le président américain George Bush senior.

Concurrence et délocalisation accrues

Le spécialiste prévoit aussi que la concurrence deviendra plus rude, les entreprises ayant réalisé que certains types de tâches peuvent être effectués à distance. De nombreux emplois risquent donc d’être délocalisés vers des lieux moins coûteux. Quant aux personnes qui travaillent plus souvent au bureau, elles pourront à nouveau montrer aux employeurs ce dont ils ont besoin au niveau local. Du côté des syndicats, on observe d’ailleurs l’évolution actuelle du télétravail avec scepticisme et crainte: «Nous sommes inquiets et devons être très vigilants », déclare Daniel Lampart, responsable de l'économie à l'Union syndicale suisse (USS). Le risque existe que certaines activités soient exercées à partir d'autres régions de Suisse ou même de l'étranger.»