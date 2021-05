Bon plan - Vous voulez que vos cheveux poussent plus vite? Faites tremper du riz!

Avec plus de 330 millions de vues sur TikTok, les vidéos contenant le hashtag #ricewater font des émules. Le principe? Vanter les mérites de l’eau de riz appliquée en soin après le shampooing. Croissance accélérée, force et brillance: ses bienfaits seraient nombreux en raison de sa haute teneur en acides aminés, vitamines et minéraux.