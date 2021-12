Bâle : «Vous vous êtes résignés à la laisser mourir»

Le tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné un homme et une femme. Ils étaient accusés d’être complices de la mort d’une jeune fille de 15 ans.

Au printemps 2019, une jeune fille de 15 ans est décédée à Bâle des suites d’une overdose de méthadone. Mercredi, un homme, aujourd’hui âgé de 23 ans, a été reconnu coupable par le tribunal pénal de Bâle-Ville d’homicide par dol éventuel et d’omission de porter secours. Il écope de 5 ans de prison, une peine transformée au profit de mesures stationnaires. Le prévenu avait donné les comprimés à l’adolescente et était présent lorsqu’elle les a ingurgités dans l’appartement d’une amie à Riehen (BS). La mère de l’amie de la défunte, âgée de 46 ans, a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Elle aurait dû demander de l’aide au plus tard lorsque l’adolescente ne s’est pas réveillée.