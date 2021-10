Blues des chauffeurs britanniques : «Vous vous réveillez avec votre porte arrachée et l’essence volée»

Si la pénurie de main-d’oeuvre au Royaume-Uni regonfle pour l’instant le salaire des routiers, ceux-ci décrivent un métier pénible dont les conditions n’ont eu de cesse de se dégrader.

«Je suis divorcé, et malheureusement, c’est à peu près la norme pour les routiers», raconte Dean Arney, chauffeur de camion depuis près de 40 ans, qui souffre comme d’autres de conditions de travail pénibles au moment où le Royaume-Uni fait face à une pénurie de conducteurs.

Moins bien payé qu’en 1990

«Mon fils m’a posé des questions sur le métier, il pensait prendre la route à son tour. Je lui ai conseillé de ne pas le faire», ajoute ce Britannique, perché dans sa cabine depuis l’arrêt routier d’Ashford, point de passage entre Londres et l’Eurotunnel.

«Les chauffeurs ont dû supporter des salaires bas, des locaux vétustes, les vols fréquents des cargaisons...», commente Steven Evans, ancien chauffeur, patron d’une entreprise de transport à Liverpool et qui a dû reprendre lui-même la route – face aux pénuries – pour rendre service à un ami.

Pour certains vétérans britanniques d’un métier où l’âge moyen approche 58 ans, ce choc du marché, qui se traduit par des pénuries de biens et d’essence à travers le Royaume-Uni, pourrait presque être une bonne nouvelle et générer une revalorisation des salaires.

Selon Steven Evans, les patrons tentent à tout prix de séduire des conducteurs pour les convaincre d’accepter des semaines de six jours et des journées qui durent jusqu’à 15 heures.

Porte arrachée, repas chers

«Les parkings nous font payer pour passer la nuit, et le matin, vous vous réveillez avec votre porte coulissante arrachée, votre cargaison et votre essence volée. Et les gérants ne veulent rien savoir», raconte-t-il. «Cela peut arriver en Europe mais c’est un vrai problème ici».