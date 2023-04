Bali: ses photos interdites refont surface, elle est expulsée

Décidément, les autorités de Bali ont fort à faire avec les touristes irrespectueux de leurs traditions. À peine une semaine après l’expulsion d’un Russe qui avait posé à moitié nu sur un volcan sacré, une de ses compatriotes s’est, elle aussi, attiré les foudres des locaux. Luiza Kosykh, 40 ans, a posé dans son plus simple appareil avec un arbre sacré derrière un temple de Tabanan, près de Denpasar. Une pratique qui est totalement interdite à Bali.

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi, le Département de l’immigration du Ministère de la justice et des droits de l’homme a expliqué que ces photos avaient été prises le 11 avril 2021, date à laquelle la Russe les a publiées sur les réseaux sociaux. Elles ont refait surface mercredi, partagées notamment par l’activiste et femme d’affaires Ni Luh Djelantik. «À tous les étrangers qui manquent de respect à notre terre. Bali est notre maison, pas la vôtre! Vous pensez que vous avez l’air cool en posant nues avec nos arbres sacrés?» s’est-elle insurgée.

Selon Coconuts Bali, Luiza Kosykh a été arrêtée mercredi et devrait être rapidement expulsée de l’île, où elle séjournait avec un visa d’investisseur. La Russe a expliqué avoir pris ces photos «parce qu’elle ne voulait faire qu’un avec la nature» et a présenté ses excuses aux autorités. Celles-ci ont admis qu’elles ne considéraient pas ces images comme pornographiques, mais que le lieu choisi enfreignait la loi. Il y a près d’un an, une influenceuse russe avait été sanctionnée pour avoir posé nue auprès du même arbre, un Melaleuca leucadendra vieux de 700 ans.