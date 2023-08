Eau minérale gazeuse naturelle à boire aux fontaines du village

Brusque chute de la température. Après la canicule, les intempéries. Depuis dimanche (27 août) en Suisse, d’abondantes précipitations ont causé des glissements de terrain, des coulées de boue et font déborder des cours d’eaux. C’est le cas de l’Inn («En» en romanche) qui a donné son nom à l’Engadine, vallée des Grisons. La rivière a plus que doublé en quelques heures et sort de son lit çà et là, notamment à Scuol, commune située tout à l’est de la Suisse. Les habitants comparent la couleur des remous boueux à celle d’un café au lait. Un comble pour une destination touristique qui a bâti sa réputation sur la pureté de ses eaux minérales et de leurs bienfaits pour la santé.

Les bulles se forment si la surface du verre a des aspérités. Ici, la fontaine Sotsass avec l’eau de la source du même nom. E. Coissy

Les particularités géologiques de Scuol font qu’aucune autre région d’Europe ne jouit d’autant de sources. Une quarantaine, connues depuis l’âge du bronze, percent ici et alimentent directement 23 fontaines du centre historique et des alentours (voir la vidéo en tête de l’article). Toutes sont naturellement plus ou moins gazeuses. On les reconnaît à un bassin rougi par l’oxydation des minéraux. Leur goût, souvent atroce, diffère en raison de la composition de chacune. D’où l’intérêt de cheminer de l’une à l’autre, un verre à la main, même sous la pluie.

La fontaine Vi a deux becs. Chacun est relié à une source. À droite, l’eau minérale oxyde le bassin. E. Coissy

Cette eau n’est pas à vendre C’est une aberration écologique. Même à Scuol, les commerces vendent de l’eau en bouteille alors qu’elle coule à flots, gratuitement, de toute part. «C’est pour les touristes», disent les habitants de la commune. Les eaux minérales locales, elles, ne sont pas commercialisées parce qu’il n’y a pas assez de place pour de telles infrastructures et parce que leur débit, 1 litre par minute, est trop faible. Le changement climatique est aussi un argument qui plaide contre une telle exploitation.

Des saveurs et des fleurs

Une carte présentant les itinéraires est disponible (imprimée et en ligne) auprès de l’office du tourisme. On peut même avoir recours aux services de l’unique guide spécialisée. Les cinq fontaines du centre de Scuol où coule de l’eau minérale sont richement décorées. Certaines viennent juste d’être rénovées: la commune a nettoyé les tuyaux bouchés et installé une nouvelle pompe pour alimenter les bains thermaux du village, Bogn Engiadina, fondés en 1993.

Certains itinéraires sont de véritables randonnées. E. Coissy

Les fontaines du village sont parées de deux becs. À gauche, une eau de source peu profonde, peu minéralisée, traitée avec des UV. À droite, l’eau provenant d’une nappe phréatique, sans germes et riche en minéraux. En premier lieu, on éprouve la différence avec la main. L’eau minérale est un peu plus chaude. On ressent aussi davantage de douceur à son contact. En bouche, la source Chalzina, par exemple, jaillissant sur la ravissante place Bügl Grond, n’est pas fortement minéralisée. Son goût n’est donc pas trop désagréable. La source Vi et la Sotsass le sont davantage avec une saveur à l’avenant. Ces fontaines ont beau être splendides et abondamment fleuries, elles sont faites pour les petits joueurs.

Entre l’Inn et la falaise, l’accès à la Büvetta Tarasp est condamné à cause du risque d’éboulement. E. Coissy

Les plus minéralisées d’Europe

Les choses sérieuses commencent hors du village. À 2 kilomètres à l’ouest de Scuol se trouve la Büvetta Tarasp, ancien complexe thermal (cure de boisson et bains), édifié en 1864 au bord de l’Inn. C’est là qu’étaient consommées les eaux de la source Lucius, la plus minéralisée d’Europe (totalisant 15‘100 milligrammes de minéraux par litre), et de la source Emerita (13‘300 milligrammes de minéraux par litre.) Malheureusement, ce site, qui n’est plus exploité depuis la seconde moitié du XXe siècle, n’est pas accessible au public à cause du risque d’effondrement de la falaise qui le surplombe.

Ne pas se fier à l’aspect: la fontaine Bonifacius, à plus de 4 km du centre, déverse une eau pure hautement minéralisée. E. Coissy

Une troisième source, la Bonifacius, était aussi disponible sur place. Aujourd’hui, pour consommer cette eau gazeuse ferreuse riche en calcium, en sodium et en bicarbonate, il faut continuer sa route encore 2,5 kilomètres plus à l’ouest jusqu’à la fontaine Bonifacius, toujours au bord de la rivière. Elle est cachée dans un édicule qui ressemble à des toilettes publiques.

A contrario, pour admirer deux curiosités, il faut s’aventurer dans la direction opposée et emprunter la route à l’est du village. Juste à la sortie, la source Runà jaillit au milieu d’un champ et produit de spectaculaires concrétions orangées où l’eau ruisselle sans cesse.

Pas de fontaine pour la source Runà. Ici, la nature intacte reprend ses droits. E. Coissy

Quelque 2 kilomètres encore plus loin, on tombe sur la fontaine Rablönch, isolée au bord de la route. Son filet d’eau s’écoule en contrebas et teinte de rouille la terre et les racines des arbres. L’effet est sensationnel. Tout autant que les vagues troubles de l’Inn qui, un peu plus bas, débordent sous nos yeux.

La source Rablönch, à l’est du village, se répand sous une route, puis dans un bois. E. Coissy