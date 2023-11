Voyage: L’Etna se calme un peu, le DFAE appelle à la vigilance

L’Etna a craché dimanche de grandes quantités de lave incandescente dans le ciel. Il a été moins actif dans la nuit suivante. Le volcan sicilien s’est un peu calmé dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV) de Catane. Cette accalmie du plus grand volcan éveillé d’Europe a permis aux autorités d’abaisser le niveau d’alerte pour le trafic aérien de rouge à orange.

Selon l'INGV, la colonne éruptive dominicale s’étendait jusqu'à une hauteur de 4,5 kilomètres. Des explosions ont été entendues et aperçues à plusieurs reprises. Un épais nuage de lave, de gaz magmatiques et de roches planait en soirée au-dessus de la montagne qui culmine à plus de 3300 mètres. Des pluies de cendres se sont également abattues sur plusieurs villes des environs de l'Etna, comme Milo et Zafferana Etnea. Aucun dégât majeur n'a toutefois été signalé pour l’instant. Le trafic aérien à l'aéroport de Catane n’a pas été perturbé.