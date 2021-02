Des Suisses s’envolent au Mexique malgré le coronavirus. Ils prennent l’avion pour fuir la situation sanitaire et profitent d’une température locale de 25°C et des plages de sable blanc. Plusieurs voyageurs partent ainsi à Cancún chaque semaine comme l’a rapporté le « Tages Anzeiger ».

La ville mexicaine est située dans la péninsule du Yucatán, au bord de la mer des Caraïbes. La destination est à la mode et il existe deux vols hebdomadaires sans escale au départ de Zurich. «C’est un vol de moins qu’il y a une année», précise un porte-parole de la compagnie aérienne Edelweiss, exploitant la ligne Zurich-Cancún.

Peu d’obstacles pour l’entrée sur le territoire

Les agences de voyage confirment la tendance

Actuellement les voyages sont limités par les mesures anti-coronavirus. Kuoni et TUI relèvent toutefois que Cancún, l’Egypte, les Maldives et le Costa Rica sont les destinations préférées du moment. Elles ont en commun qu’elles sont toutes accessibles grâce à un vol direct et n’ont que peu d’obstacles administratifs liés à l’entrée sur le territoire.