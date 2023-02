À l’image des États-Unis: Voyager au Royaume-Uni ne sera plus possible sans autorisation

Comment obtenir l’ETA?

Améliorer les contrôles aux frontières

La mise en place de l’autorisation de voyage électronique fait partie du plan du gouvernement britannique qui vise à rendre le passage de la frontière entièrement numérisé d’ici la fin de 2025. Selon la ministre britannique de l'Intérieur Suella Braverman, le nouveau système ETA devrait fournir au gouvernement des informations plus précises sur la migration, améliorer les contrôles aux frontières et faire du Royaume-Uni une destination encore plus sûre. Selon le gouvernement britannique, le système ETA devrait être mis en place début 2023 et être pleinement opérationnel d'ici à la fin de l'année.