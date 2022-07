Voyager couché en classe économique, c’est possible

Les six couchettes individuelles seront disponibles sur les vols entre les É tats-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Air New Zealand a annoncé mercredi qu’elle testait actuellement six couchettes individuelles à bord des Boeing 787 qui relient trois villes américaines (New York, Chicago, Houston) au pays océanien (durée du vol, env. 17 heures). Elles sont accessibles aux passagers de la classe économique sur réservation pour une période de 4 heures. Ensuite, durant 30 minutes, le personnel nettoie la capsule et change les drap. Le coût additionnel n’a pas encore été fixé puisqu’il s’agit d’une phase de test. L’offre sera pleinement disponible à partir de 2024 sur les ultralong-courriers. Le projet avait initialement été présenté en 2020, mais il a été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19.

Un confort limité

Les couchettes, inspirées de celles du personnel navigant, ne peuvent pas être utilisées au décollage ni à l’atterrissage. Elles sont agrémentées d’un port USB et d’une lampe de lecture. Une pair de chaussettes est offerte.

Air New Zealand

La dimension de la capsule est de 203 cm de longueur sur 58,5 cm de large. Un espace jugé suffisant pour la plupart des gens, mais n’est pas adapté aux personnes corpulentes témoigne David Flynn, rédacteur en chef du site australien «Executive Traveller» qui l’a essayé en primeur: «Avec un peu plus de 2 mètres de long, il y a suffisamment de place pour que la plupart des voyageurs puissent s’étirer. La largeur n’est pas adaptée: on est serré au niveau des épaules et des coudes. Par conséquent, les personnes qui dorment sur le côté n'ont pas beaucoup d'espace pour se retourner et s’installer confortablement. Un passager corpulent préférera rester assis sur son siège.»

Air New Zealand

Espace détente