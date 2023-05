Inflation: Voyager coûte plus cher cette année

Pourquoi les vacances coûtent-elles plus cher cette année? Prendre l’avion, loger dans un hôtel, louer une voiture... Le budget vacances peut grimper très vite. La hausse des prix des voyages est toutefois motivée par plusieurs facteurs, selon Nathalie Chuat, vice-présidente du Groupement des agences de voyages neuchâteloises et de l’Arc jurassien (GAVNAJ). Interrogée par RTN, l’experte en voyages révèle que la forte envie de s’évader et de profiter des vacances explique cette inflation. Mais pas uniquement. «C’est surtout l'augmentation des coûts du carburant répercutée sur les prix des billets d’avion», précise-t-elle.