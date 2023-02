Mobilité: Voyager en train dans toute l’Europe à moindre coût

Un voyage en train est plus avantageux qu’un vol en avion, tant d’un point de vue écologique qu’économique. Un vol en Europe émet bel et bien sept fois plus de gaz à effet de serre qu’un trajet identique effectué par le rail et est généralement plus coûteux. L’une des études les plus complètes sur la comparaison des prix entre l’avion et le train en Europe est arrivée à la conclusion que, dans 80 à 90% des cas, le train était plus rentable. C’est également pour cette raison que certains pays, comme la France, interdisent les vols intérieurs là où des trains circulent déjà entre les villes.