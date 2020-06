guide pratique

Voyager hors de Suisse: ce sera souvent masqué

Les frontières se rouvrent peu à peu aux touristes. La plupart des pays sont par contre plus stricts que la Suisse en termes sanitaires.

L’Europe cherche l’union

La date que tout le monte retient est celle du 15 juin. Ce jour là, plusieurs frontières s’ouvriront aux touristes. Mais certains pays ont déjà pris les devants. Ainsi, l’Italie laisse tout résident en Suisse rentrer sur son territoire depuis la semaine dernière, ce qui n’est d’ailleurs pas réciproque. La Suisse poursuit ses contrôles aux frontières jusqu’au 15 juin, et le tourisme d’achat reste interdit jusque là. Ensuite, la situation doit se normaliser et, comme tant d’autres, l’Italie espère tirer son épingle du jeu de la chasse au touriste européen.

Traverser l’Espagne

Théoriquement, le Portugal autorise déjà les entrées sur son territoire. Le hic, pour l’heure, c’est que le nombre de vols qui y atterrissent est faible, et s’y rendre par la route implique de traverser l’Espagne, qui, elle, est fermée (seuls les Portugais et ceux qui possèdent une résidence au Portugal sont autorisés à la traverser, pour autant qu’ils ne s’y arrêtent pas.) Mais dès la reprise des vols à une plus grande fréquence (dès le 15 juin pour la plupart des compagnies), l’entrée sera possible plus aisément, au prix d’une prise de température dans les aéroports. Les plages viennent d’ouvrir et une distance de 1,5 mètre (3 mètres entre les parasols) est à respecter.