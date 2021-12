en suisse ou à l’étranger – Voyages à la montagne sur les traces de James Bond

L’espion 007 aime la montagne. Voici une sélection des lieux de tournage les plus iconiques et les plus proches.

James Bond aime la montagne. Les Alpes, souvent, sont le théâtre des aventures de l’espion britannique. Pour pr e uve, le s sommets enneigés sont présents dans 16 des 25 films . Cela fait autant de possibilités pour une excursion montagnardes, pour cet hiver.

Col de la Furka (UR)

Presque un lieu de pèlerinage, le col de la Furka, à 2429 m ètres d’altitude , a été emprunté par Sean Connery en Aston Martin, dans le film «Goldfinger». C’est la première fois qu’une scène est tournée en montagnes dans la franchise et ce ne sera pas la dernière. L’incontournable de cette excursion est de passer devant l’Hôtel Belvédère . Fermé depuis 1980, il est toujours le point de rendez-vous des automobilistes.

Piz Gloria (BE)

Au sommet du Schilthorn, dans le canton de Berne, le restaurant panoramique Piz Gloria culmine à 2969 m d’altitude et a servi de point de départ à la course-poursuite à skis entre James Bond, interprété par George Lazenby , et les hommes de main de Blofeld , dans «Au service secret de Sa Majesté». Encore en construction lors du tournage, la production du film a financé une partie des travaux, car le lieu était parfait pour être le repaire de méchants imaginé par Ian Fleming dans le roman.

La montée se fait en téléphérique et, une fois en haut, la vue est splendide. La décoration du restaurant est inspirée de 007 et une exposition interactive est également proposée.

Saint-Moritz (GR)

La station des Grisons est apparue dans «Au service secret de Sa Majesté» et «L’Espion qui m’aimait». Dans ce dernier, la scène d’ouverture voit Roger Moore dévaler une pente en combinaison jaune. Le domaine skiable de Saint - Moritz est l ’ un des plus vastes d ’ Europe avec 350 km de pistes , ensoleillées plus de 300 jours par an , et la station comprend également des sources thermales .

Barrage de Contra (TI)

En ouverture de «GoldenEye», James Bond saute à l’élastique depuis le barrage de Contra, qui bloque le cours du fleuve Verzasca et crée le lac artificiel de Vogorno, dans la région d’Ascona-Locarno. Le jour du tournage, le cascadeur Wayne Michaels a établi un record du monde pour le saut le plus haut depuis une structure fixe, 200 mètres en 7,5 secondes. Il est possible de sauter, pour un montant dès 255 francs par personne.

Chamonix (France)

Bien que l’intrigue du film se situe dans le Caucase, «Le monde ne suffit pas» a été tourné à Chamonix, en France voisine. Pierce Brosnan entreprend une descente hors-piste spectaculaire qu’il est possible de s’offrir . Pour une somme d’une centaine d’euros, il est possible de skier dans la vallée Blanche, parfois surnommée la «James Bond Track», accompagné de guides.

Lenno (Italie)

Située sur les bords du lac de Côme et face aux Alpes, près de la frontière avec le Tessin, la Villa Balbianello à Lenno a servi de lieu de tournage dans «Casino Royal». Dans cette maison de style Renaissance, James Bond se repose après avoir affronté Le Chiffre, interprété par Mads Mikkelsen . La demeure est ouverte aux visiteurs souhaitant découvrir son musée et son jardin. Cette villa a servi de décor pour «Star Wars, épisode II. L’Attaque des clones» .

Bregenz (Autriche)

Dans «Quantum of Solace», Mathieu Amalric, alias Dominic Greene, complote en secret avec ses équipes pendant une représentation au palais du Festival de Brégence. La ville, qui se situe sur la rive droite du lac de Constance et au pied de la montagne Pfänder, accueille bel et bien un festival de musique classique. La prochaine édition aura lieu durant l’été 2022.

Sölden (Autriche)