G Herbo : Voyages de luxe grâce à des cartes de crédit volées

Le rappeur G Herbo est accusé de s’être offert des vacances, des déplacements en jet privé et deux chiots en utilisant des moyens de paiement qui ne lui appartenaient pas.

La fin de l’année s’annonce compliquée pour le rappeur de 25 ans. Le «Chicago Tribune» a révélé que le nom de G Herbo apparaissait dans une affaire de fraude en compagnie de celui de son promoteur et de quatre membres de son équipe. D’après la justice, les six hommes ont utilisé des cartes de crédits volées et de fausses identités pour se payer plusieurs services pour une valeur de plus d’un million de dollars pendant quatre ans.

Selon TMZ, qui a eu accès à des documents légaux, G Herbo a notamment loué une villa en Jamaïque en 2017, s’est offert des voyages en jet privé, a engagé un chef et des garde du corps et, plus étonnant, a acheté deux chiots de race. Le rappeur et ses coaccusés auraient acquis toutes les informations nécessaires à l’utilisation de cartes ne leur appartenant pas sur le dark web. Un représentant de l’artiste a déclaré à TMZ que G Herbo était innocent et «avait hâte de le démontrer devant un tribunal».