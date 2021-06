Bâle - Voyages en musique pour les conducteurs de trams

Un souhait de Noël s’est réalisé. Depuis le 1er juin, et pour un projet pilote d’un an, les chauffeurs des trams bâlois pourront écouter de la musique dans leur cabine. Cette demande fait suite à une pétition qui avait recueilli 600 signatures. Cette autorisation est une première suisse.

Toutefois, des règles strictes ont été établies. Ainsi, entre 6 h 30 et 8 h 30 et entre 16 h 30 et 18 h30, soit aux heures de pointe, ce sera silence radio. Les employés en période d’essai ne pourront pas bénéficier de cette mesure. Et pas question d’écouter ses airs préférés sur la section allemande de la ligne conduisant à Weil am Rhein. Par contre, jusqu’à Saint-Louis (France), c’est autorisé. De plus, le son ne devra pas être trop fort afin que les annonces provenant du centre de contrôle puissent encore être bien entendues.