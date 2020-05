Coronavirus

Bruxelles veut prolonger les restrictions de voyage

L'UE décourage, jusqu'au 15 juin, les voyages d'un pays à un autre, car «la situation reste fragile» sur le front du coronavirus.

Cette fermeture des frontières extérieures de l'UE et de l'espace Schengen compte un certain nombre d'exceptions (ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date, diplomates, personnel soignant, chercheurs, transfrontaliers...). Elle concerne 30 pays au total, en comptant la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.