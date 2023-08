Pluie de compliments pour Billie Eilish qui voyage en classe éco

On peut être une superstar, être riche à millions et voyager en classe éco. C’est ce que vient de prouver Billie Eilish. Contrairement à beaucoup de ses confrères et consœurs – Taylor Swift en tête – la chanteuse ne se déplace pas en jet privé, mais dans des avions de ligne et pas du tout en première classe.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, on peut en effet apercevoir celle qui a perdu son chien assise en classe éco dans un vol de Brussels Airlines. Et si on sait qu’il s’agit bien de l’Américaine, c’est parce qu’elle a par la suite posté une photo d’elle dans l’avion avec le même bonnet sur la tête. Les internautes ont immédiatement loué l’humilité de l’artiste de 21 ans et le fait qu’elle semble véritablement se préoccuper de la protection de la planète en n’utilisant pas de jet privé.

Néanmoins, si Billie était bien en classe éco, elle n’était pas tout à fait une passagère comme les autres. La personne qui a partagé la vidéo a mentionné que la star était entourée de son équipe et qu’il était interdit de passer devant elle pour se rendre aux toilettes. «Quand je me suis levé pour y aller, tout son staff s’est levé et m’a dit non», a-t-il commenté.