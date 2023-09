Voyages: prendre l’avion pourrait coûter moins cher en 2024

«Le plateau a été atteint et les vols seront probablement moins chers l’année prochaine.» C’est le patron de la compagnie aérienne Swiss qui l’a dit il y a une semaine dans la presse alémanique. Au sortir de la pandémie, la demande a souvent dépassé les prédictions des compagnies et le déséquilibre entre celle-ci et l’offre disponible a provoqué une hausse des prix l’an dernier et cette année. Mais ça pourrait s’équilibrer l’année prochaine.