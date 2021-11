Genève : Voyages tout frais payés: 7 personnes devant la justice

Trois fonctionnaires et quatre entrepreneurs actifs dans le domaine du bâtiment sont accusés d’acceptation et d’octroi d’un avantage.

Les trois fonctionnaires de l'Office des bâtiments auraient accepté une quinzaine de voyages, entre 2014 et 2019.

Hôtels cinq étoiles et restaurants gastronomiques à l’œil. Trois employés du canton sont accusés d’avoir profité d’avantages dans le cadre de leur travail. Chargés de mandater des entreprises privées pour exécuter des travaux dans les bâtiments de l’Etat, ils auraient accepté une quinzaine de voyages tout frais payés, offerts par des entrepreneurs entre 2014 et 2019, rapporte la RTS. Les trois fonctionnaires de l'Office des bâtiments ont ainsi accepté des faveurs pour un montant supérieur à 44'000 francs, 33'000 francs et 10'000 francs.