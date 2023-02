Täsch (VS) : Voyageurs indisciplinés priés de suivre la bonne voie

Traverser les voies ferrées dans les gares est interdit. À Täsch (VS), nombreux sont ceux qui ne respectent pas cette règle par commodité. Ils risquent une dénonciation.

La gare de Täsch, dernier arrêt avant Zermatt, compte quatre voies. Parfois, les trains navettes en provenance et à destination de la station du pied du Cervin empruntent la voie 2 au lieu de la voie 1. Les passagers qui descendent doivent alors parcourir environ 200 mètres jusqu’au bout du quai en passant par le hall des guichets pour rejoindre le village, comme le rapporte le «Walliser Bote». Pour éviter ce parcours du combattant, certains passagers traversent la voie 1 pour se rendre au village. Et ce malgré le fait que les quais soient surélevés, ce qui augmente le risque de chute et d’accident.