Coronavirus : Voyageurs interdits d’entrée depuis la Grande-Bretagne

Le Conseil fédéral exige une quarantaine de 10 jours pour toutes les personnes arrivées depuis le 14 décembre en Suisse en provenance du Royaume-Uni ou de l’Afrique du Sud.

Tous les ressortissants étrangers arrivant de ces deux pays sont concernés. Les voyages touristiques depuis ces deux pays sont notamment interdits, précise le Conseil fédéral. L’interdiction du transport aérien entre la Suisse et la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud a été inscrite dans l’ordonnance 3 COVID-19. L’interruption des liaisons aériennes entre la Suisse et ces deux pays est en place depuis dimanche à minuit.