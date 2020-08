Coronavirus : Voyageurs venant de Suisse: quarantaine obligatoire

Les personnes venant de Suisse, Jamaïque et République tchèque devront rester en quarantaine durant deux semaines à leur arrivée au Royaume-Uni.

La quarantaine avait été imposée la semaine dernière aux voyageurs arrivant de Croatie, d’Autriche, et de Trinidad et Tobago en raison d’une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces pays.

Les voyageurs venant de Suisse, Jamaïque et République tchèque devront observer une quarantaine de deux semaines à leur arrivée au Royaume-Uni, pour éviter la transmission de cas de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le ministre des Transports Grant Schapps. La mesure, prise pour «garder le niveau d’infections bas», entrera en vigueur à partir de samedi, a déclaré le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

En revanche, les personnes arrivant de Cuba n’auront plus besoin d’observer cette période d’isolement, a précisé le ministre. «Les choses évoluent rapidement», a souligné M. Shapps, conseillant de ne «voyager que si vous êtes prêts à observer une quarantaine non prévue à votre retour».

Deuxième vague de pays

La quarantaine avait été imposée la semaine dernière aux voyageurs arrivant de Croatie, d’Autriche, et de Trinidad et Tobago en raison d’une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces pays. Mi-août, le gouvernement britannique avait imposé cette quarantaine aux personnes arrivant de France, une décision qu’avait «regretté» le gouvernement français, menaçant d’une «mesure de réciprocité».

Le Royaume-Uni, pays d’Europe le plus endeuillé par le virus, avec 41’477 décès de personnes testées positives au virus tente ainsi de se prémunir de nouvelles contaminations venues de l’étranger. Le nombre de personnes contaminées au Royaume-Uni a grimpé ces dernières semaines et atteint jeudi 330’368, soit 1522 personnes supplémentaires testées positives en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis mi juin.