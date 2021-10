Train de luxe - Voyagez dans un wagon conçu par le cinéaste Wes Anderson

Décor sur mesure

Symétrie et couleurs tendres. On retrouve les codes esthétiques propres aux scénographies de Wes Anderson dans le nouveau décor du Cygnus. Ce wagon, dont la construction remonte aux années 1930 mais en service depuis les années 1950, est désormais orné d’un plafond rose, d’une tapisserie émeraude et d’une marqueterie sur mesure. Tout a été fait par des artisans britanniques (voir la vidéo au bas de l’article). La vaisselle et les couverts ont été choisis pour s’intégrer à ce cadre luxueux.