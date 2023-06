VR: Meta veut séduire les joueurs avec l’abonnement Quest+

En attendant l’improbable combat en cage contre le fantasque patron de Tesla et Twitter Elon Musk , Mark Zuckerberg a dévoilé une nouveauté concernant ses produits de réalité virtuelle. Quelques semaines après la présentation d’un nouveau modèle de casque VR, le Quest 3 , le patron du groupe Meta (maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) a annoncé un abonnement mensuel. Baptisé Meta Quest+ et lancé dès le 1er juillet, il rappelle l’offre PlayStation Plus de Sony pour ses consoles de jeux vidéo.

Facturé 7,99 dollars par mois ou 59,99 dollars par année (soit un rabais de plus de 37% sur le prix mensuel), l’abonnement donne accès chaque début de mois à une sélection de deux jeux téléchargeables dans le Meta Quest Store. Pour le mois de juillet, les possesseurs de casques Quest 2 et Quest Pro auront droit au jeu de tir à la première personne «Pistol Whip» et à l’aventure d’arcade nostalgique «Pixel Ripped 1995». Ceux du mois d’août sont d’ores et déjà connus. Il s’agit de «Walkabout Mini Golf» et de «Mothergunship: Forge».