Vs: Ouvriers exploités sur le chantier de l’héliport de l’hôpital

L’hôpital se défend

UNIA demande instamment à la direction de l’Hôpital de Sion de mettre fin au dumping salarial flagrant et à la violation de la loi sur le service de l’emploi et de la location de services sur ce chantier. Dans un communiqué, l’Hôpital du Valais réagit aux accusations émises par UNIA. Il informe que l’entreprise incriminée bénéficie d’un contrat forfaitaire pour les travaux et que l’Hôpital du Valais n’a pas accès aux conditions de travail des salariés. L’établissement hospitalier dit s’engager pour faire respecter les conditions minimales en vigueur en Suisse. Un engagement confirmé à la mi-journée aux représentants du syndicat UNIA. L’institution souligne également qu’elle n’a pas fait appel à une entreprise générale pour les travaux d’extension de son établissement. Elle a ainsi pu attribuer, dans le cadre d’une procédure de marché public, 98% des travaux à des entreprises suisses et valaisannes.