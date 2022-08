Les Européens en direct: VTT: Jolanda Neff au pied du podium

Tanja Hüberli et Nina Brunner (photo) sont toujours en course pour une médaille en beach-volley, au contraire d'Anouk Vergé-Dépré et Menia Bentele. La Zurichoise de 29 ans et la Zougoise de 26 ans ont en effet largement dominé les Allemandes Chantal Laboureur et Sarah Schulz en quart de finale. Elles se sont imposées en deux sets, 21-12 21-15. Elles affronteront en demi-finale les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno, ce vendredi soir à 19h.