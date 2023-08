VTT: Mathias Flückiger gagne en Andorre, Alexandra Keller deuxième

Les autres Suisses ont aussi brillé dans la station andorrane puisqu’ils sont six classés parmi les 13 premiers. Les Saint-Gallois Lars Forster et Thomas Litscher ont pris les 6e et 8e places, les Grisons Vital Albin et Nino Schurter les 10e et 12e et le Lucernois Marcel Guerrini, la 13e. Au classement de la Coupe du monde, Schurter, premier, devance désormais Flückiger.