VTT: Nino Schurter champion du monde pour la neuvième fois

Nino Schurter est sur le toit du monde. À 37 ans, le Suisse a remporté la Coupe du monde de cross-country après la dernière étape de la compétition, dimanche à Mont-Saint-Anne. Avec 1549 points, le Grison s’est imposé devant le Français Jordan Sarrou (1509) et le Suisse Mathias Flückiger (1499). Ce dernier a terminé la dernière course 2e après un duel épique contre Thomas Pidcock, qui s’est imposé.

Jolanda Neff près du podium

Plus tôt dans la soirée, Jolanda Neff a manqué le podium de justesse lors de la compétition féminine. La course a été remportée par la Française Loana Lecomte (1:28:09). Alessandra Keller, Sina Frei et Nicole Koller complétaient le top 10 (respectivement 8e, 9e et 10e).