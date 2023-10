VTT: Nino Schurter et Marcel Guerrini sur le podium à Snowshoe

La Suisse a connu un dimanche faste lors de l’épreuve de Coupe du monde disputée à Snowshoe (États-Unis), la 7e et avant-dernière de la saison. Nino Schurter (37 ans) et Marcel Guerrini (29 ans) se sont tous deux hissés sur le podium du cross-country. Le Grison et le Lucernois échouent à seulement 1 et 3 seconde(s) du vainqueur, le Français Jordan Sarrou. Deux autres Suisses figurent dans le top 10 final: le Bernois Mathias Flückiger (35 ans), 4e (+10’’), et le Tessinois Filippo Colombo (25 ans), 9e (+39’’).