Voyages aériens : Vu la pénurie de personnel, les pilotes de Swiss vendent leurs vacances

Mesure pas chiffrée

La sécurité reste la priorité de Swiss. Il existe des directives légales claires concernant les jours de repos pour le personnel de cockpit. Celles-ci sont également respectées. Les pilotes ne pourraient donc pas vendre de jours de repos, mais uniquement les jours de vacances qui dépassent le minimum légal de quatre semaines. Les pilotes de Swiss reçoivent au total au moins 32 jours de vacances par an, ce qui leur laisse au minimum quatre jours à vendre. Le nombre de jours de vacances augmente avec l’ancienneté. La compagnie aérienne n’a pas voulu s’exprimer sur le nombre de jours de vacances déjà rachetés et sur le montant que Swiss souhaite y consacrer.

Le syndicat applaudit

L’accord sur l’action de rachat de vacances a été négocié avec le syndicat des pilotes Aeropers. Il s’agit d’une mesure parmi d’autres visant à éviter la suppression de vols malgré le manque de pilotes. Les pilotes seraient en outre tenus de ne se présenter au service que lorsqu’ils sont reposés et en forme. À plus long terme, il faudrait toutefois former et engager le plus rapidement possible de nouveaux pilotes, demande Aeropers. Il serait même judicieux de viser un léger dépassement afin d’être mieux armé pour la croissance future, selon le syndicat.