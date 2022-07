Lausanne-Genève aéroport: «Vu le retard du train, sans taxi nous devions dire adieu aux vacances»

Tarif négocié pour diminuer les frais

Plusieurs voyageurs qui se rendaient à l’aéroport sont sortis de la gare pour aller prendre un taxi. Parmi eux, les trois Lausannois qui ont eu la chance de tomber sur un taximan compréhensif. «Je lui ai dit que nous ne pouvions pas dépasser 220 fr. pour une course jusqu’à Cointrin et il a accepté. Notre famille ne compte que sur mon salaire. J’ai pu payer ces vacances après beaucoup de privations», poursuit le quinquagénaire. Une fois à la sécurité de l’aéroport, Juan et sa famille ont dû jouer des coudes et dépasser la file pour ne pas arriver trop tard à l’embarquement. Avant cela, il avait joint le service client des CFF par téléphone puis par mail pour réclamer l’indemnisation de ses frais annexes.