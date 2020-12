Nuage de pollution à Sofia (Bul) : «Vue d’en haut, la ville ressemble à un lac grisâtre de saletés»

L’air irrespirable inquiète les habitants de la capitale de la Bulgarie en ce début d’hiver. Le pays a d’ailleurs été rappelé à l’ordre par la Commission européenne pour dépassement des valeurs limites de particules fines.

Des masques même avant la pandémie

Championne mondiale de la pollution

Charbon, bois et pneus

Mais cet hiver, la pollution se combine avec le coronavirus, et les deux ne font pas bon ménage, selon plusieurs études récentes. «Il n’y a pas un seul organe du corps qui ne soit pas affecté par la pollution aux particules fines» et celle-ci agit «en synergie» avec le Covid-19, explique le pneumologue Alexandar Simidtchiev.

Ces minuscules poussières, dès qu’elles pénètrent dans le système respiratoire, attaquent les poumons et le cœur, pouvant ainsi aggraver l’effet du virus. Elles contribueraient aussi à faciliter son entrée dans les cellules, détaille le médecin qui note une «corrélation entre la carte de la pollution de l’air en Europe et les points chauds de la maladie Covid-19».

Mortalité record

Une pollution chronique, le manque de pneumologues, un grand nombre de fumeurs et une population de plus en plus âgée: le Covid-19 a mis en lumière les carences du système, provoquant un «cocktail explosif» pour le pays le plus pauvre de l’UE, conclut le professeur.