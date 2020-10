Cyclisme : Vuelta: Bennett vainqueur au sprint, Roglic toujours leader

Sam Bennett a remporté au sprint la 4e étape du Tour d’Espagne vendredi entre Garray et Ejea de los Caballeros. Primoz Roglic garde son maillot rouge de leader.

Nouveau succès irlandais: après Dan Martin jeudi, Sam Bennett a remporté au sprint la 4e étape du Tour d’Espagne vendredi entre Garray et Ejea de los Caballeros (nord-est), à l’issue de laquelle le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge de leader.

Il a devancé le Belge Jasper Philipsen (UAE) et l’Italien Jakub Mareczko (CCC). L’un des autres favoris pour le sprint, l’Allemand Pascal Ackermann (Bora) a fini juste derrière le trio (4e).

Bennett le plus fort au sprint

La course a été animée par une échappée dès le premier kilomètre. Quatre coureurs, le Britannique Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), les Espagnols Luis Angel Mate (Cofidis) et Jesus Ezquerra (Burgos-BH), et le Sud-Africain Willem Smit (Burgos-BH), ont compté jusqu’à quatre minutes d’avance.