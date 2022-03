France : Vuitton devra payer 800’000 euros pour une création utilisée sans autorisation

La marque de luxe a été condamnée en appel à verser d’importants dommages et intérêts à la conceptrice d’un fermoir «LV» tournant dont Vuitton aurait utilisé la création hors contrat.

La marque Louis Vuitton Malletier du numéro un mondial du luxe LVMH a été condamnée début mars en France à verser plus de 800’000 euros (env. 817’000 francs) de dommages et intérêts à une designer pour avoir utilisé un fermoir de sa création sans son autorisation.

Des sacs, des portefeuilles, des bracelets, des ceintures…

LVM envoie un chèque de 79’853 euros que la créatrice refuse, d’autant plus qu’elle s’est aperçue que la marque utilise le fermoir également sur la gamme de sacs Go ainsi que sur des portefeuilles alors que l’accord prévoyait une utilisation uniquement sur des sacs.

En mars 2017, elle attaque LVM devant la justice pour contrefaçon et découvre que le «LV tournant» est aussi utilisé pour des bracelets, des chaussures, des ceintures, des porte-clés. Entre juillet 2010 et le premier trimestre 2017, les ventes de ces produits ont représenté près de 3,5 milliards d’euros hors taxes.

LVM nie en bloc

Jocelyne Imbert, déboutée de ses demandes, en première instance a fait appel. Le 13 mars, la Cour d’appel de Paris a condamné Louis Vuitton Malletier à «700’000 euros de dommages et intérêts pour l’utilisation sans autorisation du «LV tournant» sur des portefeuilles, des bracelets, des chaussures, des ceintures et des porte-clés» et 133’088 euros hors taxes «en application du contrat» de 1992, pour son utilisation sur les sacs Twist et Go.