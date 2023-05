E-sport : W7m domine le Major de Copenhague

Finale à sens unique

Dans un tournoi marqué par la très grande forme des équipes auriverde (trois teams en demi-finales), la formation de HerdsZ a complètement dominé sa finale fratricide contre les Brésiliens de Team Liquid en s’imposant sur un sec 3-0 (7-5 8-6 7-3). Un tel résultat à sens unique ne s’était plus vu en clôture d’une compétition majeure depuis 2018 et le Major de Paris. «C’est encore un rêve qui s’est réalisé, mais qui n’aurait pas été possible sans mes co­équipiers, ce sont les meilleurs», a réagi HerdsZ après le match. Avec ce sacre, les joueurs de W7m Esports empochent 207’000 dollars et 350 précieux points Six Invitational.