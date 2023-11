Waackxxxy remporte la finale du Red Bull Dance Your Style

Après 150 événements sélectifs organisés dans 45 pays, les 16 meilleurs danseurs de rue du monde se sont retrouvés samedi 4 novembre 2023 dans la Festhalle de Francfort, en Allemagne, pour le dernier round du Red Bull Dance Your Style. Avec plus de 6000 spectateurs, l’événement s’est déroulé à guichets fermés.

«Je n’arrive pas à y croire. La bataille en demi-finale a été la plus difficile parce que The Crown (ndlr: qui représentait les États-Unis) est célèbre et très respecté. Je pensais que j’allais perdre, tellement c’est un artiste incroyable. Quand j’ai vu que j’avais gagné, je me suis dit: «Est-ce réel? » Je ne pouvais pas y croire. Merci à tous pour votre soutien», a déclaré la Sud-coréenne de 30 ans. Elle est la première femme à être couronnée, après les sacres du Néerlandais Shinshan, en 2019, et du Japonais D’Soraki, en 2022.