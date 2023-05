Guerre en Ukraine: Wagner reste à Bakhmout après une «promesse» de Moscou

Le groupe paramilitaire Wagner a annoncé dimanche avoir eu «la promesse» de Moscou qu’il recevrait plus de munitions pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout, après avoir menacé de s’en retirer. Dans la nuit de dimanche à lundi, Kiev a été la cible d’attaques de drones. L’administration militaire de la ville a fait état de cinq blessés et de débris de drones ayant causé des dégâts dans plusieurs parties de la capitale. Selon le commandement aérien de l’Ukraine, 35 drones russes ont été abattus.

Intenses bombardements

Mais l’armée ukrainienne dit toujours s’y défendre avec acharnement. «L’ennemi ne va pas changer ses objectifs et fait tout pour contrôler Bakhmout», a commenté le général Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, cité dimanche par le ministère de la Défense après une visite sur le front dans l’Est. Selon Syrsky, la Russie regroupe ses forces dans la zone ces derniers jours et a intensifié ses bombardements avec des armes lourdes.

Évacuations près de la centrale de Zaporijjia

Mais une évacuation des employés de la centrale nucléaire, dont les six réacteurs sont à l’arrêt, n’est pour l’heure pas prévue. Samedi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi s’est inquiété d’une situation «de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse» autour de la centrale.