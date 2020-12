Etats-Unis : Walmart accusé d’avoir approvisionné la crise des opiacés

Le ministère de la Justice demande des sanctions à l’égard de l’entreprise américaine Walmart pour avoir «distribué illégalement des substances contrôlées et sous ordonnance».

La justice américaine a décidé de poursuivre le géant de la distribution Walmart, l’accusant d’avoir alimenté la crise des opiacés qui a fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis entre 1998 et 2018 (archives).

Selon lui, Walmart a illégalement distribué des substances normalement contrôlées dans les pharmacies que le groupe exploite à travers les États-Unis et «a distribué illégalement des substances contrôlées et sous ordonnance au plus fort de la crise des opiacés».