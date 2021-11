Etats-Unis – Walmart, Walgreens et CVS ont bien contribué à la crise des opiacés

États-Unis : Walmart, Walgreens et CVS ont bien contribué à la crise des opiacés

C’est la conclusion du jury d’un tribunal fédéral de l’Ohio, qui estime que les trois entreprises ont créé une «nuisance publique». Un appel est probable.

C’est la première fois que des distributeurs de médicaments, et non pas des producteurs, sont jugés responsables dans cette crise sanitaire à l’origine de plus de 500’000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis. Selon des chiffres provisoires des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) diffusés la semaine dernière, il y a encore eu 100’306 overdoses fatales dans le pays entre avril 2020 et avril 2021.