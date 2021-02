«Alien, la résurrection», «Fight Club» ou «Titan A.E.» leur doivent leurs effets spéciaux. Mais ce n’est pas ce que l’on connaît le plus des studios Blue Sky. Créés en 1987 par le réalisateur Chris Wedge, actifs d’abord dans la publicité, et rachetés dix ans plus tard par la Fox, ils ont avant tout été derrière une bonne douzaine de longs métrages d’animation au succès énorme, comme la saga de «L’âge de glace» (5 volets, plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial), le diptyque «Rio» (qui a dépassé le milliard) ou encore «Robots» et «Ferdinand». Et pourtant.