Suisse - Walter el Nagar ouvre un nouveau restaurant solidaire à Genève

En 2018, le Cinquième Jour avait révolutionné la gastronomie genevoise par son concept inédit: le chef Walter el Nagar y servait quatre jours par semaine des repas gastronomiques payants, dans une ambiance de table d’hôte, pour pouvoir ouvrir ses portes, le cinquième jour, aux personnes dans le besoin. Aujourd’hui, le chef s’associe à la fondation Food for Soul pour ouvrir un nouveau restaurant gastronomique et communautaire, de plus grande envergure.

De «Chef’s Table» aux restaurants solidaires

C’est une première en Suisse que d’avoir un Refettorio. Le concept a été lancé en 2015, à l’occasion de l’exposition universelle de Milan, par Massimo Bottura, chef triplement étoilé de Modène (IT), élu plusieurs fois Meilleur restaurant du monde et connu pour son passage dans la première saison de la série «Chef’s Table» sur Netflix.

Le Refettorio a une double mission: lutter contre le gaspillage alimentaire en utilisant le surplus de l’industrie alimentaire et aider des personnes dans la gêne afin qu’elles puissent profiter d’un bon repas, dans un bel endroit et cuisiné par les meilleurs chefs de la place.

Après Milan, l’enseigne a essaimé dans les plus grandes villes du monde: Lima, Paris, New York, Londres, Mexico ou encore Rio de Janeiro. Ajouter Genève à cette liste est une réussite.

Action durant la pandémie

Depuis le début de la pandémie, la Fondazione Mater a servi plus de 28’000 repas à des personnes démunies à Genève avec l’aide de nombreux de chefs de la région. La création du Refettorio s’inscrit dans cette démarche. Le projet est mené grâce au soutien de la Ville et du Canton de Genève, mais aussi grâce à celui de donateurs individuels, de bénévoles et d’associations. Citons, entre autres, Partage, l’Armée du salut, le Bateau Genève, MA-Terre, Carrefour-Rue & Coulou, Caravane Sans Frontières, Camarada, La Farce et Serve the City.